Senigallia Loreto Maiolati Spontini e Cerreto d' Esi al voto ecco i fac simile delle schede elettorali

Il ministero degli Interni ha pubblicato i fac simile delle schede elettorali per quattro comuni della provincia di Ancona. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno le consultazioni per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Le schede riguardano Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi. Le elezioni interessano i cittadini di questi comuni, che sono chiamati a esprimersi in due giornate di voto.

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ROMA - Il ministero degli Interni ha reso disponibili i fac simile delle schede elettorali dei quattro comuni della provincia di Ancona che domenica 24 e lunedì 25 maggio saranno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare i rispettivi consigli comunali. Nel solo caso di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ancona al voto: 4 comuni decidono il futuro tra Senigallia e Loreto? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra il sindaco usente e il campo largo a Senigallia? Come cambierà la gestione di Loreto con il voto alle liste... Maiolati Spontini: sfida elettorale tra Mazzarini e Piergigli? Cosa scoprirai Chi sostituirà Tiziano Consoli dopo il suo passaggio all'assessorato regionale? Come cambierà l'amministrazione dopo l'uscita del... Quattro Comuni al voto in provincia di Ancona. Ultimo test prima delle elezioni politiche del 2027Sono chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni i cittadini di Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi. Solo nel primo è previsto un eventuale ballottaggio ... anconatoday.it La sfida elettorale 2026 nei comuni della provincia di Ancona: si vota in quattro cittàTra i comuni chiamati al voto per l’elezione del nuovo sindaco nella provincia di Ancona, oltre a Senigallia, figurano anche Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi. senigallianotizie.it