Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum sulla riforma della Giustizia approvata dal governo. Nella giornata di domenica e lunedì, gli elettori sono chiamati a esprimersi attraverso la scheda referendaria. Viene fornito un modello di scheda per aiutare gli utenti a conoscere come votare correttamente e quali situazioni possono portare all’annullamento del voto.

Roma, 21 marzo 2026 – Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati ad approvare o a bocciare la riforma della Giustizia varata dal governo Meloni. Si tratterà di un referendum costituzionale, per cui non è previsto alcun quorum di partecipazione. La legge sarà quindi promulgata o respinta solo sulla base della semplice maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero di elettori che si recheranno alle urne. Ecco una semplice guida per sapere quando, dove e come votare. Qui sotto il fac-simile della scheda elettorale per sapere cosa ci troveremo davanti nell’urna. Quando si vota. Cosa serve per votare. Come si vota: il fac-simile della scheda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fac simile scheda referendum 2026, come votare il 22 e 23 marzo e in quali casi si rischia l’annullamento

Articoli correlati

Referendum sulla Riforma della Giustizia 22-23 marzo, la scheda (fac-simile), come si vota e i seggiIl 22 e 23 marzo l'Umbria, come il resto del Paese, andrà a votare per confermare o bocciare il quesito referendario "Approvate il testo della legge...

Il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia: come votare Sì o No il 22 e 23 marzoÈ disponibile il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota il 22 e 23 marzo, barrando una X sul "Sì" o sul "No".

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

Contenuti utili per approfondire Fac simile

Temi più discussi: Referendum 22 e 23 marzo: il fac-simile della scheda elettorale; Referendum: urne aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15; Referendum giustizia 2026, la guida al voto: dalla scheda elettorale a preferenze e modalità; Referendum 2026: pubblicazione delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e del fac-simile della scheda di votazione.

Il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia: come votare Sì o No il 22 e 23 marzoÈ disponibile il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota il 22 e 23 marzo, barrando una X sul Sì o sul No ... fanpage.it

Come si vota nelle Marche per il referendum sulla giustizia: fac simile scheda elettoraleÈ possibile recarsi alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo per scegliere se approvare o meno la legge di modifica della Costituzione. Sono 1 milione e 158mila i votanti marchigiani. Cosa sapere: le i ... msn.com

È disponibile il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota il 22 e 23 marzo, barrando una X sul “Sì” o sul “No”. Ecco come funziona il voto, cosa cambia con la riforma e perché non è previsto il quorum: https://fanpa.ge/hsuzv facebook