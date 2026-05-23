Un gruppo di investitori statunitensi avrebbe presentato un'offerta di circa 2 miliardi di euro per acquistare il club di calcio. La proposta sarebbe stata rifiutata dal presidente, che ha confermato di non voler vendere la società. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle intenzioni degli investitori o sulle eventuali trattative future. La società continua a essere di proprietà dell’attuale presidente, che ha sottolineato di voler mantenere il controllo del club.

Secondo il Corriere dello Sport, un gruppo di investitori statunitensi avrebbe tentato l’assalto al Calcio Napoli. Matt Rizzetta smentisce coinvolgimenti diretti, ma il presidente azzurro avrebbe chiuso ogni spiraglio. La voce circolava da settimane negli ambienti calcistici e finanziari, ora è diventata notizia nazionale: Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato un’offerta da circa 2 miliardi di euro per la cessione del Calcio Napoli. A rilanciare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport, secondo cui il patron azzurro avrebbe interrotto i contatti con un gruppo di investitori statunitensi senza nemmeno aprire la fase di due diligence. Un no secco, deciso, che conferma la volontà del presidente di tenere il club saldamente in mano propria proprio nel momento in cui il Napoli si prepara a celebrare il proprio Centenario. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, offerta da 2 miliardi respinta: De Laurentiis non vuole vendere il club

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Il Napoli del futuro sarà il Napoli di De Laurentiis

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