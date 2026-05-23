Il Bari ha ottenuto un pareggio contro il Sudtirol, risultato che ha confermato la retrocessione in Serie C. La squadra, che tre anni fa era vicina alla Serie A, ora si trova in terza divisione. La gestione attuale del club è stata criticata, con alcune voci che la descrivono come una perdita di livello rispetto al passato. La situazione rappresenta un cambiamento drastico rispetto alle stagioni precedenti.

L’ultimo chiodo sulla bara della gestione De Laurentiis a Bari lo ha conficcato il pareggio contro il Sudtirol: sarà Serie C e, per una piazza che solo tre anni fa era a un passo dalla Serie A, deve essere dura da accettare. Il clima in città è respirabile per la famiglia De Laurentiis, autrice di una gestione dilettantesca. Sembra arrivato il momento di farsi da parte. Il commento di Michele Pennetti sul Corriere del Mezzogiorno, sezione Puglia. Il Bari non è la seconda squadra di nessuno. Il punto cruciale dell’analisi di Pennetti è proprio la mancanza di pogrammazione che ha reso il Bari una sorta di U-23 del Napoli: “Bari non ha mai chiesto miracoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I De Laurentiis hanno ridotto Bari a servitù periferica di Napoli

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Il messaggio del Presidente De Laurentiis ai tifosi del Bari

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