Turismo dodici Comuni candidano la DMO Agro Sarnese-Nocerino per il rilancio del territorio

Dodici comuni dell’Agro nocerino sarnese hanno presentato la candidatura della DMO “Agro Sarnese-Nocerino” per promuovere iniziative nel settore turistico e culturale. Il progetto prende il via da Nocera Superiore e coinvolge l’intero comprensorio, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e favorire lo sviluppo del territorio.

Al via l’avviso pubblico per il Patto di Destinazione. Adesioni entro il 30 marzo 2026 Parte da Nocera Superiore un nuovo e ambizioso percorso di sviluppo turistico e culturale che coinvolge l’intero comprensorio dell’Agro nocerino sarnese. In linea con le direttive della Regione Campania, è stato ufficialmente avviato l’iter per la costituzione e il riconoscimento provvisorio della Destination Management Organization (DMO) “Agro Sarnese-Nocerino”. Il progetto rappresenta una svolta significativa per il territorio: dodici Comuni dell’Agro nocerino-sarnese hanno scelto di superare i confini amministrativi e candidarsi congiuntamente alla costituzione della DMO, con l’obiettivo di presentarsi come un’unica grande destinazione turistica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Turismo, dodici Comuni candidano la DMO “Agro Sarnese-Nocerino” per il rilancio del territorio Articoli correlati Leggi anche: Maltempo, l’Agro nocerino sarnese è in ginocchio Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese: tre arrestiI Carabinieri della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza... Tutti gli aggiornamenti su Turismo dodici Comuni candidano la DMO... Argomenti discussi: Agro nocerino, il turismo come rilancio del territorio. Dal cuore dell’Agro nocerino sarnese il presepe per il Natale in VaticanoIl Battistero di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, la fontana di Publio Helvius di Sant’Egidio del Monte Albino, la casa dei cortili, sant’Alfonso Maria de Liguori al clavicembalo e il quadro ... ilmattino.it Pomodoro di San Marzano dell'Agro Sarnese - Nocerino DopIl pomodoro San Marzano di Solania è coltivato nell’Agro Nocerino-Sarnese. Aprendo il barattolo di latta si scopre un pomodoro intero sodo, rosso intenso, corposo e profumato, conservato solo con ... gamberorosso.it