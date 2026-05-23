I corvi si ricordano il viso degli umani antipatici e lo dicono agli amici e alla prole | tutto quello che c’è da sapere sui corvidi in città e sul perché possono diventare aggressivi

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vademecum distribuito a lavoratori e residenti di un complesso milanese fornisce indicazioni su come comportarsi in caso di attacchi da parte di corvi o cornacchie. Questi uccelli sono noti per ricordare i volti umani antipatici e trasmettere queste informazioni ai loro simili e alle loro prole. Non sono stati segnalati episodi di aggressioni gravi, ma si consiglia di evitare comportamenti che possano provocare gli uccelli.

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“Cosa fare se un corvo o una cornacchia ti attaccano”. Sembra di stare in una sequenza di Gli Uccelli di Alfred Hitchcock, invece è il titolo di un vero vademecum distribuito ad abitanti e lavoratori di un noto e grande complesso direzionale milanese. Motivo? “Di recente si sono verificati alcuni episodi di aggressione da parte di un corvo”. Così affinché i laboriosi frequentatori dell’area sotto attacco non facciano la fine di Tippi Hedren e Ray Milland, c’è chi a Milano si è affrettato a dispensare consigli come fossimo realmente a Bodega Bay: “non correre e mantieni la calma”, “affronta l’uccello”, “usa un ombrello o un bastone”, “proteggi la testa”, “allontanati con calma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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