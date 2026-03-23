Cambiare pelle: è l’obiettivo (e la promessa) della skincare di primavera, che con l’avvicinarsi della bella stagione punta su attivi capaci di spazzare via il grigiore dei mesi invernali a vantaggio di una nuova luminosità. Esfoliare, purché in modo delicato, idratare e nutrire sono passi fondamentali per conquistare un effetto glow naturale che non sappia di artificio ma solo di una pelle sana. Skincare di primavera: di che cosa ha bisogno la pelle?. Ogni pelle dovrebbe avere una skincare tagliata per le proprie esigenze, che possono variare in base a diversi fattori, dall’età ad eventuali problematiche, ma è anche vero che ci sono attivi universalmente riconosciuti come “amici” e che possono essere utilizzati dalla maggior parte delle persone. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere per preparare la pelle alla nuova stagione, dagli attivi giusti agli ultimi prodotti che promettono luminosità

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