Il siero viso è diventato un prodotto molto diffuso nelle routine di cura della pelle, grazie alla sua consistenza leggera e alla capacità di veicolare ingredienti attivi mirati. È spesso consigliato a partire dai 35 anni, in quanto rappresenta un passaggio importante per migliorare l’aspetto della pelle. La scelta del siero giusto dipende dalle esigenze specifiche di ciascuno e dalla formulazione del prodotto.

I l siero viso è spesso considerato uno degli alleati più efficaci per la pelle, e a ragione. Dalla texture leggera, talvolta impalpabile, veicola attivi mirati ed è un passaggio essenziale della routine quotidiana, soprattutto dai 35 anni in poi. Ne bastano poche gocce sotto la crema; in estate può essere utilizzato anche da solo, offrendo un trattamento completo in un gesto essenziale. Fondamentale resta la scelta, che deve rispondere alle reali esigenze della pelle. Rotondo, ovale, o a cuore? Come riconoscere la forma del viso e valorizzarla con make up e capelli X Leggi anche › Olivia Wilde e le altre. La magrezza estrema torna pericolosa tendenza: a partire dal viso Siero viso, a ciascuna pelle il suo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutto quello che c'è da sapere per scegliere il giusto siero viso

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