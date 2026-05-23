I contenuti siamo noi | piattaforme editori e il nuovo mercato dei media

Le piattaforme digitali, gli editori e il mercato dei media stanno vivendo un cambiamento: si è passati dalla concentrazione di proprietà a quella algoritmica. Andrea Imperiali, docente universitario e membro del Comitato IA di AgCom, ha sottolineato questa trasformazione durante un evento. La discussione si è focalizzata sull’impatto degli algoritmi sulla distribuzione dei contenuti e sulla gestione dei diritti nel settore dell’informazione. Il ruolo dei contenuti, secondo le nuove dinamiche, si configura come centrale nell’ecosistema mediatico attuale.

«Si è passati dalla concentrazione proprietaria alla concentrazione algoritmica». Le parole di Andrea Imperiali, docente all’Università Cattolica e membro del Comitato IA di AgCom, sono state una delle chiavi del confronto al Festival dell’Economia di Trento costruito attorno al libro “Economia delle industrie mediali”, curato da Massimo Scaglioni ed edito da Vita e Pensiero. Un dialogo sui cambiamenti che negli ultimi vent’anni hanno investito i media, oggi infrastrutture economiche, algoritmiche e culturali capaci di incidere su attenzione, reputazione, pubblicità, consumo e percezione della realtà. Sul palco anche Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 Ore, Massimo Beduschi, ceo e chairman di WPP Media, e Linus, direttore editoriale di Radio Gedi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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