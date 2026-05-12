La Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Meta contro l’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni. Di conseguenza, l’azienda di social media dovrà pagare gli editori per l’uso dei loro contenuti, in conformità con le decisioni dell’Agcom. La sentenza rappresenta un’importante conferma delle norme europee in materia di diritti degli editori e di compensi per l’utilizzo di contenuti online.

Arriva una buona notizia per gli editori della Corte di giustizia dell’Unione europea. I giudici, infatti, hanno respinto il ricorso che Meta ha presentato contro l’ Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Quindi, è stato stabilito che agli editori spetti un compenso adeguato qualora specifiche piattaforme online scelgano di utilizzare un estratto dei loro lavori. La Corte dell’Unione europea dà ragione ad Agcom. La decisione stabilita dalla Corte di giustizia segna un passaggio significativo per rimarcare il confronto tra editori e le aziende tech sul valore dei contenuti giornalistici pubblicati online. Difatti, la Corte ha affermato che non vi è alcun contrasto tra il sistema che prevede un’equa remunerazione e il diritto dell’Unione europea.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Corte UE dà ragione ad Agcom: Meta deve pagare gli editori per l’uso dei contenuti

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