Sentenza della Corte Ue | sì all' equo compenso per gli editori se le piattaforme online utilizzano i loro contenuti

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che le piattaforme online devono pagare un equo compenso agli editori quando utilizzano i loro contenuti. La decisione riguarda le richieste degli editori che chiedevano un giusto pagamento per le immagini e gli estratti di testo pubblicati sui social e sui motori di ricerca. La sentenza si applica alle piattaforme che sfruttano i contenuti editoriali senza un accordo con gli autori o gli editori stessi.

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