Sentenza della Corte Ue | sì all' equo compenso per gli editori se le piattaforme online utilizzano i loro contenuti
La Corte di Giustizia europea ha stabilito che le piattaforme online devono pagare un equo compenso agli editori quando utilizzano i loro contenuti. La decisione riguarda le richieste degli editori che chiedevano un giusto pagamento per le immagini e gli estratti di testo pubblicati sui social e sui motori di ricerca. La sentenza si applica alle piattaforme che sfruttano i contenuti editoriali senza un accordo con gli autori o gli editori stessi.
Doppio fronte aperto per Meta sul terreno del diritto d'autore. Da un lato la Corte di Giustizia dell'Ue ha dato ragione all'Italia sul principio dell' equo compenso agli editori da parte delle piattaforme online; dall'altro la più grande casa editrice scientifica al mondo, Elsevier, si è unita alla class action statunitense che accusa il colosso di Mark Zuckerberg di aver usato opere protette per.🔗 Leggi su Feedpress.me
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