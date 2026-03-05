C'è posta per te verso la possibile chiusura anticipata | il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top

Su Canale 5, il concerto di Sal Da Vinci potrebbe essere trasmesso in anticipo, mentre il programma C’è posta per te sarà sospeso questo sabato e potrebbe non tornare il 21 marzo, dopo una pausa prevista per il 14. La rete ha annunciato cambi di programmazione, ma non sono stati comunicati dettagli sui motivi di questa decisione.

Cambi di programmazione in vista per l'ammiraglia Mediaset. Il people show si fermerà questo sabato e potrebbe non tornare il 21, dopo la pausa del 14 marzo. L'idea sarebbe quella di trasmettere la replica del concerto del vincitore del Festival, Sal Da Vinci, contro il secondo appuntamento di Sanremo Top e poi di lanciare subito il serale di Amici 2026.

Sal Da Vinci - tra i big di Sanremo 2026 - su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con "Stasera… che sera!": gli ospiti, i duetti, la scaletta del concerto eventoDa Gigi D’Alessio a Renato Zero, da Raf a Clementino fino a Paolo Bonolis: erano tutti presenti in piazza del Plebiscito all’appuntamento per...

Sal Da Vinci, su Canale 5 il concerto evento in piazza del PlebiscitoTempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda ‘Sal Da Vinci – Stasera… che sera!‘, il concerto evento...

Il latente antimeridionalismo nelle critiche a Sal Da VinciSal Da Vinci trionfa a sorpresa nel 76esimo Festival di Sanremo e, come è normale che sia, c’è chi è contento e chi no. Fa parte del gioco: ogni vittoria porta con sé entusiasmo ma anche delusione e p ... today.it

Aldo Cazzullo contro la canzone di Sal Da Vinci: le reazioni socialLa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì continua a far discutere. A riaccendere il dibattito è stato il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, vicedirettore del ... tg24.sky.it

Aldo Cazzullo: «Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano, è per questo che non mi piace». Certe volte bisognerebbe avere l'umiltà di chiedere scusa. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com