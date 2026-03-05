The Crown potrebbe avere una nuova stagione | Netflix vuole raccontare la storia dell'ex principe Andrea

Netflix sta valutando di produrre una nuova stagione di The Crown, dedicata all’ex principe Andrew. La serie potrebbe includere uno speciale incentrato sulla sua figura, in relazione alle vicende legate al caso Epstein. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’idea di approfondire la storia del personaggio è stata ipotizzata dagli autori. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nei prossimi mesi.