I carabinieri scoprono una casa delle armi | trovate pistole e munizioni
I carabinieri hanno trovato una “casa delle armi” durante controlli ad Ardea. All’interno dell’immobile sono state rinvenute pistole e munizioni. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo coinvolto nel possesso delle armi. La scoperta è avvenuta nel corso di una serie di verifiche di routine. Non sono stati forniti dettagli sul numero di armi o munizioni sequestrate.
Una “casa delle armi” è stata scoperta dai carabinieri nel corso di una serie di controlli ad Ardea. Una scoperta che ha portato all’arresto di un uomo.Secondo quanto emerso, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione dell’uomo dove sono state trovate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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