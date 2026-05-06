La Polizia di Stato ha condotto un'ampia operazione ad Adrano, durante la quale sono state sequestrate numerose armi da fuoco e munizioni. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città e delle campagne circostanti, portando alla scoperta di un vasto arsenale nascosto tra le abitazioni e le aree rurali. Sono stati recuperati pistole, fucili e un grande quantitativo di munizioni, che sono stati sottoposti a sequestro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato. Una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Adrano ha portato al sequestro di un ingente arsenale tra pistole, fucili e centinaia di munizioni. L’attività, mirata a contrastare la detenzione illegale di armi, ha coinvolto gli agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato locale. Arresti e indagati. Al termine dei controlli, quattro uomini sono stati arrestati, mentre un quinto è stato denunciato a piede libero. Tutti i soggetti coinvolti risultano già noti alle forze dell’ordine. Perquisizioni tra abitazioni e fondi rurali. Le indagini, sviluppate attraverso una intensa attività investigativa, hanno portato a numerose perquisizioni in abitazioni e terreni agricoli.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Adrano, maxi sequestro di armi: pistole, fucili e munizioni nascosti tra case e campagne

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