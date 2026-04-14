Un giovane di 24 anni è stato arrestato ad Avola dopo una perquisizione domiciliare durante la quale sono state trovate due pistole e munizioni. Le armi e le munizioni sono state sequestrate, e l’uomo è stato posto in stato di fermo con l’accusa di possesso illecito di armi. La vicenda è sotto approfondimento delle forze dell’ordine.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato ad Avola. Un giovane di 24 anni è stato fermato per possesso illegale di armi, dopo che nella sua abitazione sono state rinvenute due pistole – una delle quali risultata rubata e l’altra modificata – oltre a una pistola giocattolo e munizioni. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei servizi di contrasto al possesso illegale di armi ed esplosivi predisposti dalla Questura aretusea e dai Commissariati della provincia. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un’attività di controllo mirata a contrastare il possesso illegale di armi e materiali esplosivi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Controllo in casa di un 24enne ad Avola, trovate pistole e munizioni: scattano le manette

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