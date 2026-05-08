Nel campionato di Serie A, la squadra di Cantù ha raggiunto la salvezza sul campo, chiudendo la stagione regolare. Tuttavia, si sono già diffuse voci di un possibile addio dell’allenatore Santoro, mentre il tecnico De Raffaele ha richiesto garanzie prima di proseguire il rapporto. La situazione rimane in fermento, con l’attenzione rivolta alle prossime decisioni che riguarderanno il futuro della squadra.

La salvezza conquistata ha chiuso la stagione sul campo, ma per Cantù si è aperta subito un’altra partita, forse ancora più delicata. Il futuro del club passa ora da tre snodi centrali: la partenza di Xavier Sneed, le voci sull’addio del gm Sandro Santoro e la posizione di Walter De Raffaele, chiamato a capire se il progetto tecnico potrà avere continuità reale. Il primo dato concreto riguarda Sneed. L’esterno americano, protagonista nella corsa salvezza, ha già definito il proprio futuro firmando con l’ Hapoel Gerusalemme per il finale di stagione. In attesa della grande novità, ovvero il nuovo palazzo che riporterà la squadra a giocare nel Comune, il tema più sensibile resta però quello dirigenziale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A: la salvezza in cassaforte. Cantù, voci di addio per Santoro. Coach De Raffaele chiede garanzie

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