Il coach Frank Vitucci ha annunciato ufficialmente la sua decisione di lasciare la squadra di basket Givova Scafati, con cui aveva un contratto in corso. La separazione tra le due parti avviene in modo improvviso, senza anticipi o comunicazioni precedenti. Vitucci ha dichiarato di aver lasciato la squadra consapevole di aver dato il massimo durante il suo incarico. La notizia ha sorpreso sia i tifosi che gli addetti ai lavori, considerando il rapporto professionale che li legava fino a quel momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Si separano, a sorpresa, le strade di coach Frank Vitucci e della Givova Scafati. Ad annunciarlo lo stesso tecnico veneziano sui social con un lungo messaggio dove ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a chiudere l’esperienza in Campania. Vitucci si era seduto sulla panchina di Scafati a stagione in corso prendendo il posto di Crotti con la squadra protagonista di un avvio di stagione in A2 con troppi alti e bassi. Dal suo avvento il quintetto ha decisamente cambiato marcia conquistando la promozione nella massima serie dalla porta principale senza passare dai play off. Un risultato straordinario (12 vittorie nelle ultime 13 giornate) e nulla faceva presagire un addio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Givova Scafati, coach Vitucci annuncia l’addio: “Lascio consapevole di aver dato il massimo”

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