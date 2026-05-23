Ecco una selezione di quindici orologi con quadrante verde disponibili attualmente a meno di 150 euro. La lista include modelli di diverse marche e stili, ideali per chi cerca un accessorio di tendenza senza spendere troppo. Tutti i pezzi sono disponibili online e si distinguono per design e qualità, offrendo opzioni adatte a vari gusti e occasioni. La selezione è stata curata dai redattori di GQ Italia, che ha scelto i modelli più interessanti sul mercato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Come mai gli orologi con quadrante verde negli ultimi anni stanno raccogliendo un consenso mai visto prima, e non solo tra le celeb? Il mistero è presto sciolto. Il boom di popolarità è naturalmente dovuto alle good vibes del colore, un vero e proprio catalizzatore di emozioni, valori positivi e ingaggianti. Non abbiamo di certo dimenticato il momento in cui si sono palesati nomi grossi, da Zlatan Ibrahimovic ad Adam Levine, i fan del Rolex Daytona Green Dial sono via via aumentati a vista d'occhio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I 15 orologi con quadrante verde più belli che puoi portare a casa ora con meno di 150 euro

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