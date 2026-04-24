Con l’arrivo della primavera, molti cercano di alleggerire il proprio stile, anche attraverso gli accessori come gli orologi. Tra le opzioni più richieste ci sono modelli da uomo con cinturino in maglia milanese, spesso disponibili a meno di 200 euro. Questi orologi combinano praticità e design elegante, ideali per chi desidera un tocco di raffinatezza senza spendere troppo. Le proposte sul mercato offrono una vasta scelta per chi vuole aggiornare il proprio polso con stile.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La primavera è quel momento dell’anno in cui tutto si alleggerisce: i tessuti, i colori, e anche i cinturini o i bracciali che definiscono i nostri orologi preferiti. Perché un orologio non serve solo a segnare il tempo, ma è un vero dettaglio di stile che scivola sul polso, dialogando con la luce e con i nostri look che si fanno via via più rilassati, dall'ufficio all'aperitivo al tramonto. In questo scenario, la maglia milanese torna protagonista - e non solo sugli Apple Watch.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori orologi uomo con maglia milanese che puoi avere con meno di 200 euro, perché la primavera è il momento giusto per alleggerire il polso

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