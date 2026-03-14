Con l'inizio della stagione 2026 di Formula 1, si torna a parlare di accessori che rappresentano lo spirito della competizione. Tra questi, gli orologi più belli ispirati al mondo della F1 attirano l’attenzione di appassionati e collezionisti. Sei modelli si distinguono per design e dettagli tecnici, pronti a essere indossati da chi vuole portare con sé un pezzo di questa adrenalina quotidiana.

La Formula 1 è iniziata, ed è il momento di capire quale orologio da F1 mettere al polso durante questa nuova stagione per avvicinarsi allo stile dei piloti del paddock. Come il cappellino sempre ben calzato, qualunque sia il meteo, l’orologio è un accessorio imprescindibile per il pilota moderno: indispensabile e, di fatto, obbligatorio. Anche Sir Lewis Hamilton, che nei weekend di gara veste come gli compete, deve piegarsi alla legge del tempo che governa la Formula 1. A partire da TAG Heuer che nel 2025 ha sostituito Rolex come cronometrista ufficiale, gli orologiai hanno assunto un ruolo sempre più influente come partner delle scuderie. H. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I 6 orologi più belli della Formula 1, ora che la stagione 2026 è finalmente iniziata

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