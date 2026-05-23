Hull-Middlesbrough | confermate le formazioni per la finale degli spareggi di campionato

Da justcalcio.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le formazioni di Hull e Middlesbrough sono state confermate per la finale degli spareggi di campionato, in programma oggi. La partita determina l’ultimo posto disponibile in Premier League per la prossima stagione.

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2026-05-23 15:17:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lo Hull affronterà il Middlesbrough nei controversi play-off del campionato questo pomeriggio, con in palio l’ultimo posto in Premier League la prossima stagione. Dopo diverse udienze e dichiarazioni dell’EFL, il Middlesbrough avrà la possibilità di competere per un posto nella massima serie dopo che il Southampton è stato espulso dagli eventi post-stagionali. I Saints hanno ammesso di aver spiato i loro avversari in semifinale, così come sia Oxford che Ipswich, all’inizio della stagione. Potrebbero esserci ancora altre sanzioni in arrivo per loro, ma per ora l’attenzione è rivolta alla partita di Wembley questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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