Hull-Middlesbrough finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Middlesbrough affronta l’Hull City in finale playoff di Championship sabato 23 maggio alle 16:30 a Wembley, dopo l’esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate. Il Middlesbrough, eliminato in semifinale, si qualifica per la finale.
A seguito dell’esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate, il Middlesbrough, che era stato eliminato in semifinale, sabato pomeriggio a Wembley affronterà l’Hull City nella finale dei playoff di Championship. Il club della South Coast, il cui ricorso è stato respinto, partirà anche con quattro punti di penalizzazione nel prossimo campionato, con i calciatori che hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Hull City 1-4 Middlesbrough LIVE | Championship Watchalong
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