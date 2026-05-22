Hull-Middlesbrough finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Middlesbrough affronta l’Hull City in finale playoff di Championship sabato 23 maggio alle 16:30 a Wembley, dopo l’esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate. Il Middlesbrough, eliminato in semifinale, si qualifica per la finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A seguito dell’esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate, il Middlesbrough, che era stato eliminato in semifinale, sabato pomeriggio a Wembley affronterà l’Hull City nella finale dei playoff di Championship. Il club della South Coast, il cui ricorso è stato respinto, partirà anche con quattro punti di penalizzazione nel prossimo campionato, con i calciatori che hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

hull middlesbrough finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16 30 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Hull-Middlesbrough (finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hull City 1-4 Middlesbrough LIVE | Championship Watchalong

Video Hull City 1-4 Middlesbrough LIVE | Championship Watchalong

Sullo stesso argomento

Middlesbrough-Southampton (sabato 09 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiIl Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per...

hull middlesbrough hull middlesbrough finale playoffSpygate Championship: il Southampton è fuori dai playoff. Middlesbrough sabato gioca la finale a WembleySpygate Championship, la EFL ha deciso: Southampton escluso dai playoff e -4 punti per il 2026/27. Middlesbrough riammesso, sabato la finale con l'Hull City. ilnapolista.it

Southampton escluso dalla finale playoff per la Premier League: l'Hull City vuole la promozione direttaRespinto il ricorso dei Saints, ma arrivano nuovi dubbi sulla finale dei playoff di Championship. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web