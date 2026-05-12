Millwall – Hull City 0-2 | i Tigers raggiungono la finale degli spareggi

Da justcalcio.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Millwall e Hull City, i Tigers hanno ottenuto una vittoria per 2-0, assicurandosi così un posto nella finale degli spareggi. Oli McBurnie ha segnato uno dei gol, contribuendo alla vittoria della squadra ospite. La partita si è svolta il 11 maggio 2026, con la squadra di casa che non è riuscita a superare gli avversari nel confronto decisivo. La vittoria consente agli ospiti di avanzare alla fase successiva della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-11 23:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Oli McBurnie si è divertito a Hull City mettendo a tacere i dubbiosi dopo aver sbalordito il Millwall per 2-0 e rivendicare un posto nella finale dei play-off del campionato. Il Millwall ha concluso con 10 punti sopra l’Hull nella stagione regolare e ha mancato la promozione automatica per solo un punto. Ma, dopo lo 0-0 dell’andata all’Humberside, sono stati i Tigers a conquistare il posto a Wembley contro il Southampton o il Middlesbrough grazie a due gol nel secondo tempo nel sud di Londra. Mohamed Belloumi sblocca la situazione al 64? trovando l’angolo più lontano con un tiro infallibile nell’angolo più lontano.🔗 Leggi su Justcalcio.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Hull City – Millwall 0-0: i Tigers hanno un gol nel finale annullato nella semifinale degli spareggi2026-05-08 23:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La semifinale...

Come guardare Hull City vs Millwall: streaming live e informazioni TVRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Argomenti più discussi: Playoff Championship, caos in Hull City-Millwall: scontri tra tifosi e oggetti lanciati contro la polizia; Pronostico Millwall-Hull City: analisi e probabili formazioni 11/05/2026 Championship; Hull v Millwall: top-six clash pits McBurnie's firepower against Millwall's defence; Milwall-Hull City, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

hull city millwall hull city 0Millwall 0-2 Hull City highlights Belloumi and Gelhardt fire Tigers to Wembley with super winHull City will arrive at The Den on Monday night knowing victory will send them into the play-off final at Wembley Stadium later this month. Both sides played out a keenly contested 0-0 draw at the ... hulldailymail.co.uk

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web