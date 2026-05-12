Millwall – Hull City 0-2 | i Tigers raggiungono la finale degli spareggi

Nel match tra Millwall e Hull City, i Tigers hanno ottenuto una vittoria per 2-0, assicurandosi così un posto nella finale degli spareggi. Oli McBurnie ha segnato uno dei gol, contribuendo alla vittoria della squadra ospite. La partita si è svolta il 11 maggio 2026, con la squadra di casa che non è riuscita a superare gli avversari nel confronto decisivo. La vittoria consente agli ospiti di avanzare alla fase successiva della competizione.

2026-05-11 23:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Oli McBurnie si è divertito a Hull City mettendo a tacere i dubbiosi dopo aver sbalordito il Millwall per 2-0 e rivendicare un posto nella finale dei play-off del campionato. Il Millwall ha concluso con 10 punti sopra l’Hull nella stagione regolare e ha mancato la promozione automatica per solo un punto. Ma, dopo lo 0-0 dell’andata all’Humberside, sono stati i Tigers a conquistare il posto a Wembley contro il Southampton o il Middlesbrough grazie a due gol nel secondo tempo nel sud di Londra. Mohamed Belloumi sblocca la situazione al 64? trovando l’angolo più lontano con un tiro infallibile nell’angolo più lontano.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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