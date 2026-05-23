Il petrolio ha raggiunto i 90 dollari al barile e dovrebbe rimanere stabile per un anno. I flussi di petrolio attraverso lo Stretto rimangono interrotti, anche con il passaggio libero. La questione di quando tutto tornerà alla normalità resta aperta. La durata di questa situazione è il principale elemento che influenza i prezzi e l'inflazione globale.

Continua ad essere “il fattore tempo” la più grande leva di pressione sull’inflazione un po’ in tutto il mondo. La chiusura di Hormuz sta lasciando il segno sui prezzi dei beni alimentari dopo tre mesi di quotazioni surriscaldate dell’energia (il Brent a +41% e il gas Ue a +56% rispetto ai valori pre-guerra) - lo dicono i numeri - ma ancora devono far sentire tutti i suoi effetti, dicono gli economisti, sia nel breve che nel lungo periodo. Non solo perché se anche si riaprisse oggi il passaggio più ricco al mondo per petrolio, gas, fertilizzanti e prodotti petrolchimici, ci vorrebbero mesi per ripristinare i flussi. Con il petrolio che rimarrebbe a quota 90 dollari al barile fino a fine anno (rispetto ai 103 di ieri), dicono gli esperti di AcomeA Sgr. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, quanto per tornare alla normalità? Stop ai flussi anche con lo Stretto libero: petrolio a 90 dollari per una anno

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