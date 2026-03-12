Il petrolio supera i 100 dollari | alta tensione nello Stretto di Hormuz e rischio stop prolungato

Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz aumentano. La guerra in Medio Oriente ha causato una delle crisi di approvvigionamento più serie mai registrate, influenzando il mercato energetico globale. La situazione ha portato a una forte volatilità sui mercati e a timori di un prolungato stop alle forniture di petrolio.

La guerra in Medio Oriente scuote il mercato energetico globale. La guerra in Medio Oriente sta provocando quella che gli analisti definiscono una delle più gravi crisi di approvvigionamento petrolifero mai registrate. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), il conflitto ha generato la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero globale, costringendo diversi Paesi produttori del Golfo a ridurre drasticamente la loro produzione. Nel suo ultimo rapporto mensile, l'agenzia segnala che la produzione mondiale di greggio è diminuita di circa 8 milioni di barili al giorno, mentre altri 2 milioni di barili giornalieri di prodotti petroliferi, tra cui i condensati, risultano bloccati.

