Il nuovo ordine mondiale è influenzato da tensioni tra Cina e Stati Uniti, con i rapporti nel Mar di Hormuz e le politiche migratorie che contribuiscono a creare instabilità. Le dinamiche geopolitiche si sono intensificate, coinvolgendo anche le aree degli stretti marittimi strategici. Le decisioni prese dai governi in questi contesti hanno effetti diretti sulle rotte commerciali e sulle relazioni internazionali, rendendo più complesso il quadro globale.

Cina, Trump, gli Stretti e la migrazione stanno lacerando il mondo. Abbiamo bisogno di un modo diverso di guardare le cose. La Cina sta sviluppando una propria visione “indipendente”. Il blocco dello Stretto di Hormuz non è un episodio isolato, ma l’ultimo di una serie di colpi all’ordine commerciale ed economico globale instaurato dopo la caduta dell’Unione Sovietica nei primi anni Novanta. Con Hormuz – che dovrebbe probabilmente essere sbloccato in un modo o nell’altro – un nuovo ordine mondiale entra definitivamente in scena. È un ordine in cui la globalizzazione senza ostacoli non funziona più correttamente, il commercio deve essere garantito dalla forza militare, come nel XIX secolo, e gli scambi bilaterali o multilaterali sono, in ogni caso, rischiosi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz, Cina e Trump, come cambia il nuovo ordine mondiale. L’analisi di Sisci

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LIncubo di Trump a Hormuz: Il Piano Segreto della Cina che Cambia il Mondo

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