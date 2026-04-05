Gli Stati Uniti si trovano a dover gestire una posizione complicata riguardo allo stretto di Hormuz, una zona strategica per le rotte marittime mondiali. Recentemente, anche la Cina ha mostrato un interesse crescente nella regione, coinvolgendosi in modo più diretto. La situazione attuale vede entrambe le potenze in una condizione di attenzione e tensione, senza che sia ancora chiaro quale possa essere l’evoluzione futura.

Gli Stati Uniti si trovano in una posizione difficile riguardo a Hormuz, ma la Cina si è recentemente fatta coinvolgere, e la sua situazione potrebbe non essere molto migliore. Qualche giorno fa, un utente cinese di nome laohu (tigre) ha pubblicato un video diventato virale. Esso spiegava agli iraniani come individuare tracce termiche nel cielo usando lo spettro infrarosso, aggirando così la tecnologia stealth che rende invisibili gli aerei americani. Pochi giorni dopo, l’Iran ha abbattuto per la prima volta un aereo statunitense sul proprio territorio. Sebbene l’aereo non fosse stealth, il video rimane insidioso. In precedenza, la Cina era rimasta neutrale nel conflitto, a differenza di quanto accaduto in Ucraina, Gaza o Venezuela, dove aveva preso posizione contro gli Stati Uniti uscendone sconfitta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz, lo Stretto per Trump (e per la Cina). Scrive Sisci

Lo specchio dell’Iran per gli Stati Uniti e la Cina. Scrive SisciIraq e Iran, separati a malapena da una consonante, persino prossima in ordine alfabetico, riportano alla memoria molti ricordi.

La Cina non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz, intanto Trump slitta il viaggio a PechinoLa Cina non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz come richiesto dal presidente Donald Trump , ma accoglie la sua richiesta di...

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