Hockey su pista Il Forte riceve il Breganze Attesa per la prestazione di David Ballestero

Mancano due partite alla fine della stagione e per il Forte, giustamente e meritatamente, è il tempo di poter già parlare di futuro con la salvezza già acquisita. "Stasera contro il Breganze – assicura il condottiero della salvezza Roberto Crudeli – darò spazio a chi ha giocato finora di meno, ma che è stato comunque importante nel corso della stagione. Spazio quindi a Raffaello Ciupi in porta e a diversi under 23, in previsione delle finali di categoria". Sarà anche l’occasione per vedere per la penultima volta in casacca Forte quel David Ballestero bomber stagionale con 33 reti. "Torno in Spagna nella mia Lleida, per ragioni di vita. Al Forte – sottolinea l’asso spagnolo – sono stato benissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Serie A1 - G.22 - Hockey Breganze x Ubroker Bassano

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