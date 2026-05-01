Nel campionato di hockey su pista, una vittoria potrebbe significare la retrocessione del Breganze, che rischia di lasciare la categoria in modo matematico. La squadra avversaria ha l’opportunità di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla salvezza, mentre una sconfitta per il team in questione vorrebbe dire il definitivo addio alla massima serie. La partita si presenta quindi come un crocevia decisivo per entrambe le formazioni.

Vincere per mettere definitivamente fuori dai giochi il Breganze - in caso di sconfitta i veneti retrocederebbero matematicamente -, vincere per mettere un piede e trequarti sulla scialuppa avviata verso quel porto chiamato salvezza. Il Forte dei Marmi sale a Breganze con le idee chiare, rinfrancato dal buon 1-1 di Giovinazzo e con negli occhi le ultime belle prestazioni della regular season. Forte che in questo gironcino salvezza di punti ne ha 13, addirittura 10 in più del malcapitato Breganze, ma quanto successo in campionato - con il successo fortemarmino 4-2 nell’ultima giornata ma con l’esiziale sconfitta, sempre 4-2, della partita di andata -, deve far capire ai ragazzini di Roberto Crudeli che anche quando la vittoria sembra scontata bisogna comunque avere la mentalità giusta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey su pista: vincendo, decreterebbe la retrocessione del Breganze. La salvezza del Forte a portata di mano

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