Ho catturato la voce del terremoto mentre stavo registrando i Pink Floyd

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 6 maggio 1976, una registrazione in una cassetta di quegli anni ha catturato il suono del terremoto in Friuli. La registrazione è stata fatta mentre l’autore ascoltava i Pink Floyd, e la voce del sisma si sovrappone ai suoni della musica. La bobina contiene il rumore sismico che ha accompagnato quella sera, conservato fino ad oggi.

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Udine, 23 maggio 2026 – La voce del terremoto in Friuli - era il 6 maggio 1976, era un giovedì sera -, è incisa in una cassetta di quelle che erano molto di moda, allora. Mario Garlatti, che aveva 19 anni e abitava a Udine, al secondo piano di una palazzina in via Bernardinis, quella sera voleva solo “riversare” una canzone dei suoi idoli, i Pink Floyd, “sul registratore che mi avevano appena regalato per il compleanno, per ascoltarla anche fuori casa”. Cosa c’entrano i Pink Floyd con il terremoto in Friuli. La storia di Mario è raccontata anche nella mostra ‘Memorie riflesse’, ospitata nello splendido Castello di Gemona. Lo abbiamo raggiunto al telefono e gli abbiamo chiesto quell’audio emozionante che gentilmente ci ha girato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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