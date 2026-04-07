Floyd on the Wing | omaggio ai Pink Floyd al teatro Marrucino di Chieti

Domenica 12 aprile alle 18, al teatro Marrucino di Chieti, si terrà uno spettacolo intitolato “Floyd on the Wing”, dedicato ai Pink Floyd. L’evento sarà interpretato dai Terzacorsia, una band che riproporrà i brani più noti del gruppo britannico. L’ingresso è previsto per il pubblico interessato a rivivere le atmosfere musicali dei Pink Floyd attraverso questa esibizione dal vivo.

Si chiama “Floyd on the Wing” l'omaggio a Pink Floyd in programma domenica 12 aprile, alle ore 18, al teatro Marrucino di Chieti, che vedrà protagonisti i Terzacorsia. In scena Gianluca Di Febo, voce e synth, Giuseppe Cantoli, chitarra e voce, Nicola Di Noia, basso e voce, Fabrizio Palermo, tastiere e voce, Alessio Palizzi, batteria. Un progetto nato dalla passione della omonima band pescarese come omaggio ai Pink Floyd. Riconosciuta dalla stampa e dall’opinione pubblica come una delle band più fedeli d’Italia i “Floyd On The Wing” si attengono ai Floyd originali sia come strumentazione che come line up. E, per questo motivo, oltre al cantante solista, sono presenti quattro strumentisti che dispongono di un set up affine a quello dei Floyd stessi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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