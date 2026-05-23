Ho catturato la voce del terremoto mentre stavo registrando i Pink Floyd Ascoltate l’audio che emoziona

Il 6 maggio 1976, un registratore a cassette ha catturato il suono del terremoto in Friuli mentre si ascoltavano i Pink Floyd. L’audio, conservato su una vecchia bobina, mostra un brusco salto di volume e rumori sordi che si sovrappongono alla musica. La registrazione è stata ritrovata tra le tracce di una collezione privata e ora viene condivisa online, emozionando chi ascolta i suoni di quella notte.

Udine, 23 maggio 2026 – La voce del terremoto in Friuli - era il 6 maggio 1976, era un giovedì sera -, è incisa in una cassetta di quelle che erano molto di moda, allora. Mario Garlatti, che aveva 19 anni e abitava a Udine, al secondo piano di una palazzina in via Bernardinis, quella sera voleva solo “riversare” una canzone dei suoi idoli, i Pink Floyd, “sul registratore che mi avevano appena regalato per il compleanno, per ascoltarla anche fuori casa”. https:www.quotidiano.netvideola-voce-del-terremoto-in-friuli-del-6-maggio-1976-beqh39qc Cosa c’entrano i Pink Floyd con il terremoto in Friuli. La storia di Mario è raccontata anche nella mostra ‘Memorie riflesse’, ospitata nello splendido Castello di Gemona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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