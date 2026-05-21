Una foto di una grande folla a Londra, diffusa sui social media, si è rivelata creata da un’intelligenza artificiale. L’immagine mostra una massa di persone che non esiste realmente, ma è stata generata digitalmente. La foto era già circolata online settimane prima di una manifestazione prevista, sollevando dubbi sulla sua autenticità e sulla possibilità di manipolare le immagini con strumenti tecnologici avanzati. Nessuna conferma ufficiale ha chiarito come sia stato realizzato il rendering e chi l’abbia condivisa inizialmente.

? Domande chiave Come ha fatto un software a creare una folla inesistente?. Perché l'immagine era già online settimane prima della manifestazione?. Come può la tecnologia SynthID smascherare i falsi digitali?. Chi è responsabile della diffusione di queste prove artificiali?.? In Breve La marcia Unite the Kingdom del 16 maggio 2026 ha coinvolto 60.000 persone.. La Metropolitan Police ha impiegato 4.000 agenti per gestire l'ordine pubblico a Londra.. L'immagine falsa circolava su X già dal 22 aprile 2026 e da febbraio.. Lo strumento SynthID di Google ha rilevato la filigrana digitale nei file sintetici.. Un’immagine virale che ritrae una folla... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falsa la foto della folla a Londra: è un’immagine creata dall’IA

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