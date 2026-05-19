Future Greenland 2026 delegazioni Usa e Ue a Nuuk | Bruxelles rilancia il partenariato L’isola frena Trump

La Groenlandia si trova al centro di nuove dinamiche internazionali con le delegazioni di Stati Uniti e Unione Europea arrivate a Nuuk per incontri ufficiali. Bruxelles ha annunciato un rafforzamento delle collaborazioni sulla regione, mentre l’isola ha adottato misure per frenare le iniziative del precedente governo statunitense. La visita si inserisce in un quadro di crescente attenzione globale verso l’Artico, dove le tensioni tra potenze si intensificano e le strategie di influenza si consolidano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui