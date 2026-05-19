Future Greenland 2026 delegazioni Usa e Ue a Nuuk | Bruxelles rilancia il partenariato L’isola frena Trump
La Groenlandia si trova al centro di nuove dinamiche internazionali con le delegazioni di Stati Uniti e Unione Europea arrivate a Nuuk per incontri ufficiali. Bruxelles ha annunciato un rafforzamento delle collaborazioni sulla regione, mentre l’isola ha adottato misure per frenare le iniziative del precedente governo statunitense. La visita si inserisce in un quadro di crescente attenzione globale verso l’Artico, dove le tensioni tra potenze si intensificano e le strategie di influenza si consolidano.
Roma, 19 maggio 2026 – La Groenlandia torna al centro della competizione strategica nell’Artico. Dopo l’incontro di lunedì tra il governo groenlandese e l’inviato speciale statunitense Jeff Landry, nominato da Donald Trump per seguire il dossier dell’isola, oggi a Nuuk si apre la conferenza Future Greenland 2026, con la presenza di delegazioni statunitensi ed europee. Tra i partecipanti figura anche il commissario europeo per i Partenariati internazionali, Jozef Síkela, che interverrà sul partenariato tra Unione europea e Groenlandia. Secondo quanto si evince dalla stampa locale, il calendario della conferenza, in programma il 19 e 20 maggio al Katuaq Cultural Centre di Nuuk, l’intervento del commissario Ue è previsto nella sessione dedicata a “The value of relationships – 40 years of EU-Greenland partnership”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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