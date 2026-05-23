Hellas Verona - Roma le probabili formazioni | Sammarco sfida Gasperini
La partita tra Hellas Verona e Roma si giocherà questa sera alle 20 allo stadio Bentegodi, ultima giornata di Serie A. La sfida si svolgerà senza ulteriori rinvii o modifiche, chiudendo il campionato 2023.
La Serie A è arrivata alla sua trentottesima ed ultima giornata, che vede l'Hellas Verona sfidare la Roma allo stadio Bentegodi alle 20.45 di domenica 24 maggio. Dopo Juventus e Como, i gialloblu dunque incontrano un'altra inseguitrice della qualificazione alla prossima Champions League.La. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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