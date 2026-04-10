Torino - Hellas Verona le probabili formazioni | Pochi i dubbi per Sammarco
La trentaduesima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Hellas Verona, in programma alle ore 15 di sabato 11 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino. Per questa partita, l’allenatore del Verona ha pochi dubbi sulla formazione da schierare, mentre le probabili scelte sono già state definite. La gara si disputa in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica.
Il campionato di Serie A è arrivato alla trentaduesima giornata, che vede l'Hellas Verona atteso alle ore 15 di sabato 11 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino dai granata. I gialloblù arrivano dalla sfortunata sconfitta con la Fiorentina della scorsa giornata, che ha ulteriormente. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Hellas Verona - Bologna, le probabili formazioni. Gialloblu in fiducia, Sammarco recupera Lirola
Hellas Verona - Napoli, le probabili formazioni. Sammarco recupera pedine importanti: «Servono orgoglio e compattezza»Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l’Hellas Verona prova a ricompattarsi in uno dei passaggi più delicati del campionato.
Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #TorinoVerona: info biglietti Settore Ospiti; Torino - Hellas Verona in Diretta Streaming | DAZN IT; Torino - Verona; Hellas verso Torino. Sammarco: Soddisfatto dei progressi, ma situazione difficile.
Pronostico Torino vs Hellas Verona – 11 Aprile 2026Il confronto di Serie A tra Torino e Hellas Verona si giocherà l’11 Aprile 2026 alle 15:00 nello storico Stadio Olimpico di Torino. Una sfida che richiama ... news-sports.it
Torino-Verona, Sammarco: Avanti con la solita professionalità, provo a mettere tutto in una situazione complicataPaolo Sammarco ha parlato a due giorni dalla trasferta dell'Hellas Verona contro il Torino, trentaduesima giornata di Serie A 2025/26. europacalcio.it
Hellas Verona FC - facebook.com facebook
L’Hellas Verona FC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, apprezzato allenatore e stimato uomo di calcio, in Italia e in Europa, ed esprime alla sua famiglia le più sentite e sincere condoglianze. #HVFC x.com