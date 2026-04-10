Torino - Hellas Verona le probabili formazioni | Pochi i dubbi per Sammarco

La trentaduesima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Hellas Verona, in programma alle ore 15 di sabato 11 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino. Per questa partita, l’allenatore del Verona ha pochi dubbi sulla formazione da schierare, mentre le probabili scelte sono già state definite. La gara si disputa in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica.