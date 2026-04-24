Hellas Verona - Lecce le probabili formazioni | Sammarco non convoca Orban

Alle 20 si gioca la partita tra Hellas Verona e Lecce, con l’Hellas che cerca di ritardare quanto più possibile una retrocessione ormai vicina. La formazione di casa non ha convocato Orban, mentre Sammarco ha scelto di non inserire altri giocatori nel gruppo. La sfida si presenta come un tentativo di ottenere punti utili in una fase delicata del campionato.

Provare a rimandare il più possibile una retrocessione che sembra oramai inevitabile, è il primo obiettivo per l'Hellas Verona, che alle 20.45 di sabato 25 aprile affronta il Lecce allo stadio Bentegodi. Nelle ultime nove gare i gialloblu hanno subito otto sconfitte, vincendo solamente la.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Torino - Hellas Verona, le probabili formazioni | Pochi i dubbi per SammarcoIl campionato di Serie A è arrivato alla trentaduesima giornata, che vede l'Hellas Verona atteso alle ore 15 di sabato 11 aprile allo stadio Olimpico... Leggi anche: Hellas Verona - Bologna, le probabili formazioni. Gialloblu in fiducia, Sammarco recupera Lirola Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaLecce: info biglietti; Hellas Verona – Lecce: info Settore Ospiti; Verona-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Verona-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Orban, Mosquera, Sarr, Cheddira, Stulic e Camarda. Hellas Verona - Lecce, le probabili formazioni | Sammarco non convoca OrbanDopo il brutto episodio contro il Milan che ha visto l'attaccante protagonista, il tecnico ha deciso di non portarlo neanche in panchina nella sfida con i giallorossi, per la quale recuperano invece S ... veronasera.it Verona-Lecce, Sammarco: Non vogliamo retrocedere in casa. Vermesan interessante, lo conosco bene; Orban…Paolo Sammarco ha presentato in conferenza stampa la gara casalinga dell'Hellas Verona contro il Lecce, 34esima giornata di Serie A 2025/26. europacalcio.it Le scuse sui social non bastano: l'Hellas Verona è pronta a prendere seri provvedimenti per La società, come riportato dall'edizione locale del , sta valutando come intervenire, ma di sicuro ci sarà una - facebook.com facebook #HellasVerona, #Sammarco: “Sono stati giorni molto complicati a causa degli infortuni. Errore evidente sul gol subito. Vermesan ci può dare una mano” - x.com