Helena Prestes ha dichiarato di trovare difficile la sua esperienza a New York. La concorrente della prima stagione di The 50, il nuovo reality show su Amazon Prime Video, ha condiviso le sue difficoltà durante le riprese. La sua testimonianza si inserisce nel contesto del programma, che vede partecipanti confrontarsi con vari aspetti della vita e delle sfide personali. La produzione non ha ancora commentato le affermazioni di Prestes.

Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50, il nuovo reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. La modella brasiliana si sta mettendo in mostra sia come stratega che per le sue doti fisiche che le stanno permettendo di superare le prove con facilità. Un programma che è stato registrato alcuni mesi fa ma solo adesso visibile sulla piattaforma di Prime Video. Nel frattempo, Helena Prestes continua la sua vacanza lavoro in America e più precisamente a New York dove sta facendo alcuni casting grazie alla sua agenzia di moda. Proprio l'ex concorrente del Grande fratello ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok in cui ha fatto una rivelazione in merito alla sua lunga permanenza in America. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, problemi a New York: “E’ difficile”, la rivelazione

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