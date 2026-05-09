Helena Prestes ha recentemente condiviso pubblicamente di aver attraversato un periodo difficile, confermando le sfide affrontate nelle ultime settimane. La cantante, nota per il suo seguito di pubblico fedele, ha deciso di aprirsi sui momenti complicati della sua vita, suscitando l’interesse di molti. La sua testimonianza arriva dopo un periodo di silenzio sui social, dove si era mostrata meno attiva del solito.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione dei suoi fans che ormai la seguono in ogni sua avventura. L'ex concorrente del Grande fratello 2024 è tornata a far parlare di sè di recente per la pubblicazione di un nuovo video su You Tube, dove ha risposto ad alcune curiosità da parte dei suoi sostenitori. Proprio in questo frangente, la compagna di Javier Martinez ha fatto una rivelazione dolorosa. Alla domanda, se sia mai rimasta vittima di episodi di discriminazione per le sue origini brasiliane, Helena Prestes ha dichiarato: "Tantissimo, anche di recente una signora mi ha detto "Ecco la brasiliana". Io sono italobrasiliana.. E' stato molto difficile quando sono arrivata perché dovevo sempre rifare il permesso di soggiorno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes si confessa: “E’ stato difficile”, la rivelazione

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HELENA PRESTES passa il sabato in Brasile mentre JAVIER MARTINEZ...

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