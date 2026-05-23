Gli esperti spiegano che l'hantavirus può provocare epidemie di dimensioni significative, ma non può causare una pandemia. Questa distinzione deriva dalle caratteristiche del virus e dalla sua modalità di trasmissione, che avviene principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o le loro urine, feci o saliva. L'analisi sottolinea che, sebbene siano possibili focolai di infezione estesi, la diffusione globale tipica di una pandemia non è considerata realistica per questo virus.

Il focolaio di hantavirus scoppiato alla fine di aprile sulla nave da crociera MV Hondius, con 11 casi accertati e tre decessi confermati dalle autorità sanitarie, ha inevitabilmente riportato all'attenzione dell'opinione pubblica un virus che la comunità scientifica conosce da decenni ma che, alla luce dalla pandemia da COVID-19 che ha paralizzato il mondo ormai sei anni fa, ha messo milioni di persone in stato di allerta. Ora, dopo le numerose rassicurazioni degli esperti, a tranquillizzare ulteriormente i cittadini è un'analisi del focolaio esploso sulla nave olandese, condotta dal gruppo di lavoro di Emanuele... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hantavirus: secondo gli esperti può causare epidemie, ma non pandemie. Ecco perché

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Hantavirus, quali sono i sintomi Sta per arrivare una pandemia Esiste un vaccino

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Secondo Juan Bertoglio, uno dei massimi esperti di hantavirus Andes, parlare oggi di una vaccinazione di massa contro questo virus non ha senso: i casi sono rarissimi, la diffusione limitata e il rapporto tra popolazione esposta e contagi estremamente basso. x.com

L'epidemia di hantavirus su una nave da crociera preoccupa gli esperti. Non è per motivi pandemici reddit

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