Hantavirus | secondo gli esperti può causare epidemie ma non pandemie Ecco perché

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli esperti spiegano che l'hantavirus può provocare epidemie di dimensioni significative, ma non può causare una pandemia. Questa distinzione deriva dalle caratteristiche del virus e dalla sua modalità di trasmissione, che avviene principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o le loro urine, feci o saliva. L'analisi sottolinea che, sebbene siano possibili focolai di infezione estesi, la diffusione globale tipica di una pandemia non è considerata realistica per questo virus.

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