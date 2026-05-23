Hantavirus | secondo gli esperti può causare epidemie ma non pandemie Ecco perché
Gli esperti spiegano che l'hantavirus può provocare epidemie di dimensioni significative, ma non può causare una pandemia. Questa distinzione deriva dalle caratteristiche del virus e dalla sua modalità di trasmissione, che avviene principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o le loro urine, feci o saliva. L'analisi sottolinea che, sebbene siano possibili focolai di infezione estesi, la diffusione globale tipica di una pandemia non è considerata realistica per questo virus.
Il focolaio di hantavirus scoppiato alla fine di aprile sulla nave da crociera MV Hondius, con 11 casi accertati e tre decessi confermati dalle autorità sanitarie, ha inevitabilmente riportato all'attenzione dell'opinione pubblica un virus che la comunità scientifica conosce da decenni ma che, alla luce dalla pandemia da COVID-19 che ha paralizzato il mondo ormai sei anni fa, ha messo milioni di persone in stato di allerta. Ora, dopo le numerose rassicurazioni degli esperti, a tranquillizzare ulteriormente i cittadini è un'analisi del focolaio esploso sulla nave olandese, condotta dal gruppo di lavoro di Emanuele... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Hantavirus, quali sono i sintomi Sta per arrivare una pandemia Esiste un vaccino
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Secondo Juan Bertoglio, uno dei massimi esperti di hantavirus Andes, parlare oggi di una vaccinazione di massa contro questo virus non ha senso: i casi sono rarissimi, la diffusione limitata e il rapporto tra popolazione esposta e contagi estremamente basso. x.com
Non siamo nella stessa situazione del Covid L’epidemiologo Giovanni Rezza spiega perché il focolaio di hantavirus sulla nave MV Hondius sarebbe diverso dalla pandemia del 2020. Secondo gli esperti il prossimo mese sarà decisivo: https://fanpa.ge/RXiu facebook
L'epidemia di hantavirus su una nave da crociera preoccupa gli esperti. Non è per motivi pandemici reddit
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