Hantavirus l’allarme degli esperti | Può provocare epidemie anche gravi

Gli esperti hanno lanciato un nuovo allarme riguardo all’Hantavirus, evidenziando che, sebbene non possa provocare una pandemia mondiale come il COVID-19, ha comunque il potenziale di scatenare epidemie di notevole gravità. La discussione si focalizza sui rischi legati alla diffusione del virus e sulla possibilità che si verifichino focolai significativi, anche se non di portata globale. La preoccupazione riguarda le conseguenze di eventuali focolai diffusi in specifiche aree geografiche.

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L’Hantavirus non può provocare una pandemia globale come il Covid-19, ma potrebbe comunque causare epidemie anche molto serie. A lanciare l’allarme sono gli specialisti della Società italiana di medicina interna (Simi) dopo il focolaio registrato sulla nave da crociera olandese Mv Hondius, dove sono stati individuati 11 casi di positività all’ Hantavirus Andes. A spiegare i rischi è Emanuele Durante Mangoni, docente e medico internista membro del direttivo Simi, che insieme al suo gruppo di lavoro ha pubblicato un’analisi scientifica sullo European Journal of Internal Medicine con l’obiettivo di aiutare i medici a riconoscere rapidamente questa infezione ancora poco conosciuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hantavirus, l’allarme degli esperti: “Può provocare epidemie anche gravi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Ecco quando lo sapremo”. Hantavirus, scatta l’allarme degli espertiCresce la preoccupazione internazionale attorno al focolaio di hantavirus Andes scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Adrian Newey lancia l’allarme: “L’AMR26 può provocare danni permanenti ai piloti”A pochi giorni dal debutto stagionale a Melbourne, in occasione del GP d’Australia, le parole di Adrian Newey hanno fatto emergere tutta la gravità... Cresce l'allarme sulla diffusione dell' #Hantavirus! Viva preoccupazione degli strilloni di regime: pare che sempre meno gonzi abbocchino al terrorismo mediatico! x.com Il Canada conferma il primo caso di hantavirus in isolamento nella Columbia Britannica reddit Hantavirus, l’allarme degli esperti: Fate attenzione, inizia tutto con una… (1 / 2)Il tema della sicurezza sanitaria globale è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione pubblica, spingendo le istituzioni mediche e le testate giornalistiche a un lavoro di approfondimento nece ... donna.fidelityhouse.eu Ecco quando lo sapremo. Hantavirus, scatta l’allarme degli espertiCresce la preoccupazione internazionale attorno al focolaio di hantavirus Andes scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Nelle ultime ore il Dipartimento ... thesocialpost.it