Un gruppo di account anonimi ha diffuso false informazioni sugli hantavirus in Francia, sostenendo che gli ospedali siano al collasso, molte città siano contagiate e i reparti di maternità siano stati riconvertiti in emergenza. Tali notizie non sono supportate da dati ufficiali e sembrano far parte di una campagna di disinformazione. Non sono stati segnalati casi ufficiali di epidemia diffusa o di sistemi sanitari in crisi, secondo le fonti sanitarie ufficiali.

Attorno ai casi di hantavirus, un circuito di account anonimi ha costruito una narrazione parallela fatta ospedali francesi al collasso, decine di città contagiate, reparti di maternità riconvertiti d’urgenza, autorità sanitarie impreparate. E nessuna di queste informazioni risulta reale. Cosa. A ricostruire l’operazione è NewsGuard, secondo cui sarebbero comparsi su X dieci falsi contenuti, quattro video e sei articoli, attribuiti a testate riconoscibili come Bbc, Cnn, France 24, Deutsche Welle, Libération, Le Monde, Le Parisien e The Guardian. La modalità operativa è quella già osservata in differenti campagne informative – tra cui quelle osservate durante i giochi olimpici invernali – basata su imitazione grafica, titoli verosimili, tono da breaking news, uso artificiale del marchio giornalistico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hantavirus e fake news, la nuova operazione filorussa contro Parigi

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