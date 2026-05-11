In un periodo segnato da una preoccupazione crescente per un possibile contagio legato alla nave Hondius, si è diffusa una notizia infondata riguardante topi nuotatori infetti. La diffusione di questa fake news ha contribuito a creare ulteriori tensioni tra le persone coinvolte, in un momento già complesso a causa dell’emergenza sanitaria in corso. La comunicazione sulle vicende della nave ha attirato l’attenzione di molti, alimentando polemiche e discussioni.

In un momento così delicato, con un’emergenza sanitaria in corso e un clima già teso per il possibile rischio epidemiologico legato alla nave Hondius, si è inserito anche l’ennesimo episodio di disinformazione che ha rapidamente alimentato confusione e polemiche. A far discutere è la circolazione di uno screenshot attribuito a una ricerca di intelligenza artificiale sulla voce “ roditores natatores ”, accompagnata dalla frase “i ratti sono ottimi nuotatori”. L’immagine, diventata virale, è stata utilizzata nel dibattito pubblico in modo sarcastico, finendo per ridicolizzare le preoccupazioni espresse dalle autorità delle Canarie riguardo al possibile rischio sanitario legato all’arrivo della nave nel porto di Granadilla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Topi nuotatori sulla Hondius”, in piena emergenza hantavirus spunta anche la fake news sui roditori infetti

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