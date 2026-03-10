Alla Ducati Multistrada V4 il Premio Moto Europa 2026

La Ducati Multistrada V4 ha ricevuto il Premio Moto Europa 2026 durante la prima edizione dell’evento organizzato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Il riconoscimento è stato consegnato a questa moto, scelta come la più interessante per il mercato dell’Unione Europea. L’annuncio è stato fatto in occasione di una cerimonia dedicata, senza ulteriori dettagli su altri modelli o partecipanti.

