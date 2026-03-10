Alla Ducati Multistrada V4 il Premio Moto Europa 2026

Da webmagazine24.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ducati Multistrada V4 ha ricevuto il Premio Moto Europa 2026 durante la prima edizione dell’evento organizzato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Il riconoscimento è stato consegnato a questa moto, scelta come la più interessante per il mercato dell’Unione Europea. L’annuncio è stato fatto in occasione di una cerimonia dedicata, senza ulteriori dettagli su altri modelli o partecipanti.

(Adnkronos) – E' andato alla Ducati Multistrada V4 la prima edizione del Premio Moto Europa, un riconoscimento da UIGA – Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive – dedicato alla moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. Il premio, frutto di una votazione che ha coinvolto esperti e appassionati, è stato assegnato nell’ambito della 14ª edizione di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

La Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025: tris di premi internazionali per la superbike DucatiLa Ducati Panigale V4 firma un nuovo, prestigioso traguardo nel mondo del design: la superbike di Borgo Panigale ha conquistato il Good Design Award...

Furto da duecentomila euro alla Ducati: trafugati i pezzi delle moto destinate ai campioniI carabinieri della Stazione Bologna Borgo Panigale hanno identificato un 37enne rumeno, residente a Bologna, sorpreso in possesso di pezzi di...

Ducati Multistrada V4 Rally: la turistica con tecnologia MotoGP a EICMA 2025

Video Ducati Multistrada V4 Rally: la turistica con tecnologia MotoGP a EICMA 2025

Contenuti utili per approfondire Alla Ducati Multistrada

Temi più discussi: Motodays 2026 nel segno della sicurezza, con 25 case. Il premio Uiga alla Ducati Multistrada V4; Agostini consegna alla Ducati il Premio Moto Europa 2026; Premio MotoEuropa 2026: Giacomo Agostini incorona la Ducati Multistrada V4; Ducati Multistrada V4 vince il Premio Moto Europa a Motodays 2026.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (2025 - 26) usata a VeronaAnnuncio vendita Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (2025 - 26) usata a Verona - 9957259 - nella sezione Moto usate di Moto.it ... moto.it

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour (2024) usata a Viterbo- Possibilità di finanziamento personalizzato anche per l'intero importo, con minirate o con rate costanti, ove possibile, e alle condizioni del momento delle nostre finanziarie. Passaggio di ... moto.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.