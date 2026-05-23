Hamilton a Montreal | senza simulatore ottiene la miglior prestazione

Notizia in breve

Lewis Hamilton ha ottenuto la migliore prestazione a Montreal senza utilizzare il simulatore, superando Leclerc. La squadra ha apportato modifiche tecniche significative all’assetto della SF-26, che hanno contribuito a migliorare le prestazioni in pista. La strategia e le regolazioni tecniche hanno permesso all’inglese di competere efficacemente senza affidarsi alle sessioni di simulazione precedenti. La gara ha visto Hamilton sfruttare le modifiche all’auto per ottenere risultati rilevanti, anche in assenza di dati simulati.