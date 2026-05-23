Hamilton a Montreal | senza simulatore ottiene la miglior prestazione
Lewis Hamilton ha ottenuto la migliore prestazione a Montreal senza utilizzare il simulatore, superando Leclerc. La squadra ha apportato modifiche tecniche significative all’assetto della SF-26, che hanno contribuito a migliorare le prestazioni in pista. La strategia e le regolazioni tecniche hanno permesso all’inglese di competere efficacemente senza affidarsi alle sessioni di simulazione precedenti. La gara ha visto Hamilton sfruttare le modifiche all’auto per ottenere risultati rilevanti, anche in assenza di dati simulati.
? Domande chiave Come ha fatto Hamilton a superare Leclerc senza usare il simulatore?. Quali modifiche tecniche hanno trasformato radicalmente l'assetto della SF-26?. Perché la gestione delle gomme Soft ha limitato il ritmo in SQ3?. Come influirà questo nuovo approccio sulla competitività durante la gara?.? In Breve Hamilton supera Charles Leclerc della Ferrari nella sessione di Sprint Qualifying. Ritmi elevati in SQ1 e SQ2 con gestione oculata delle gomme Soft. Assetto SF-26 modificato tramite analisi dati delle ultime due settimane. Focus su stabilità meccanica e comportamento in curva senza simulatore digitale. Hamilton chiude la Sprint Qualifying al quinto posto a Montreal dopo aver rinunciato all’uso del simulatore per preparare il Gran Premio del Canada. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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