Lewis Hamilton ha criticato duramente la Ferrari, affermando che il simulatore utilizzato dalla squadra li avrebbe portati fuori strada. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra il pilota e la scuderia, che ha investito decine di milioni di euro in uno dei simulatori più avanzati al mondo. La questione solleva preoccupazioni sulla reale efficacia degli strumenti di lavoro utilizzati dalla Ferrari per sviluppare le proprie vetture.

Il pensiero positivo con cui Lewis Hamilton aveva deciso di affrontare questo campionato sembra già svanito. Sono bastate quattro gare per sentire di nuovo la delusione nelle parole del fuoriclasse inglese della Ferrari, che in Giappone e a Miami ha masticato amaro per le prestazioni in qualifica e in gara, superato nettamente dal compagno di squadra Charles Leclerc. È durato poco il sapore dolce del primo podio conquistato con la rossa in Cina. E Lewis sembra tornato sulle montagne russe come era successo per tutto il 2025. In Florida il sette volte iridato ha puntato l’indice contro il simulatore della Scuderia di Maranello. “Finora ho passato molto tempo in fabbrica sul simulatore, ma sinceramente penso che mi stia portando nella direzione sbagliata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton scuote la Ferrari: “Il simulatore ci porta fuori strada”. Allarme rosso a Maranello

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