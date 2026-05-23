Il 19 maggio 2026 il cinema italiano ha perso uno dei suoi protagonisti più iconici: George Eastman, pseudonimo di Luigi Montefiori, si è spento a Roma all’età di 83 anni. Volto indimenticabile degli spaghetti western e del cinema di genere che ha reso grande l’Italia nel mondo, Montefiori lascia un vuoto incolmabile non solo nel panorama cinematografico, ma soprattutto nel cuore della sua famiglia. A rendere pubblico il dolore di questa perdita è stata sua figlia Arianna Montefiori, attrice e influencer che ha ereditato dal padre la passione per la recitazione. Attraverso un messaggio struggente condiviso su Instagram, Arianna ha voluto ricordare l’uomo, l’attore e soprattutto il padre che Luigi Montefiori è stato per lei. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Hai aspettato che diventassi madre”: l’addio della figlia a George Eastman spezza il cuore

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