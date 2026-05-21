Addio a George Eastman dal western ai grandi sceneggiati tv | morto a 83 anni l’attore e sceneggiatore italiano

È scomparso all’età di 83 anni Luigi Montefiori, attore e sceneggiatore italiano noto per aver partecipato a numerosi progetti nel cinema e nella televisione. La sua carriera include ruoli in film di registi come Fellini e Pupi Avati, oltre a partecipazioni in serie televisive come il celebre “Il maresciallo Rocca”. Originario di Cinecittà, Montefiori ha lavorato in diversi generi, dimostrando capacità di adattamento e trasformazione artistica nel corso degli anni.

Luigi Montefiori, da Cinecittà a Il maresciallo Rocca, passando per Pupi Avati e Federico Fellini. Si è spento un interprete che ha attraversato il cinema italiano in tutte le sue trasformazioni, cambiando genere, ruolo e persino identità artistica senza mai perdere riconoscibilità. È morto ieri, 19 maggio, a Roma, all’età di 83 anni, Luigi Montefiori, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte di George Eastman. L’attore e sceneggiatore era ricoverato al Gemelli Medical Center, nella struttura hospice dell’Università Cattolica. Con lui se ne va una figura difficile da incasellare: attore, sceneggiatore, regista occasionale e volto che ha accompagnato decenni di cinema popolare italiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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