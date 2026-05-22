Briga il messaggio d’addio per il suocero George Eastman | Proteggi Arianna da lassù

(Adnkronos) – "Proteggi Arianna (Montefiori, ndr) da lassù perché lei avrà sempre bisogno di te". Con queste parole Briga ha rivolto un messaggio di addio al suocero George Eastman, al secolo Luigi Montefiori, scomparso il 19 maggio a Roma all’età di 83 anni. "Caro Luigi, ti auguro di continuare a viaggiare e di non fermarti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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